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Общество
Собянин призвал москвичей дать имя Третьему пересадочному контуру метро
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Собянин призвал москвичей дать имя Третьему пересадочному контуру метро

16:56  21 Июня 2017  /обновлено: 16:57  21 Июня 2017
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Собянин призвал москвичей дать имя Третьему пересадочному контуру метро

Москва, 21 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на название для Третьего пересадочного контура (ТПК) метро. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Голосование открыто на портале «Активный гражданин», уточнил градоначальник. 

Добавим, что введение ТПК облегчит и ускорит передвижение по столице. На новом кольцевом контуре, чья протяженность составит 60 километров, появится 31 станция.  

#собянин
Алексей Громов
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