Собянин призвал москвичей дать имя Третьему пересадочному контуру метро

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Москва, 21 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на название для Третьего пересадочного контура (ТПК) метро. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Голосование открыто на портале «Активный гражданин», уточнил градоначальник.

Пора придумать название для Третьего пересадочного контура @MoscowMetro. Голосуем на портале #АктивныйГражданин https://t.co/flwS6ynyQS — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 21, 2017

Добавим, что введение ТПК облегчит и ускорит передвижение по столице. На новом кольцевом контуре, чья протяженность составит 60 километров, появится 31 станция.