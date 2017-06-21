Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Немецкие подростки обстреляли из пистолета катавшегося на велосипеде короля Таиланда
Triangle Created with Sketch.

Немецкие подростки обстреляли из пистолета катавшегося на велосипеде короля Таиланда

17:11  21 Июня 2017
89

Немецкие подростки обстреляли из пистолета катавшегося на велосипеде короля Таиланда

Эрдинг, 21 июня. Двое немецких подростков обстреляли пластиковыми шариками короля Таиланда Раму Х, когда тот катался на велосипеде по баварской провинции.

Инцидент произошел 10 июня. Мальчики прятались от короля в кустах. Когда он приблизился, они начали стрелять ему в спину пластиковыми шариками. Телохранители короля вызвали наряд полиции. Правоохранители внимательно изучили пули и установили, что стрельба происходила из «мягкой пневматики».

Сейчас это дело расследует прокуратура Ландсхута. По информации издания Bild, одному из мальчиков уже исполнилось 14 лет, а это значит, что он может понести наказание за свою выходку. Его другу 13 лет, и он сможет избежать уголовной ответственности. Однако король решил не заявлять на дебоширов в полицию.

#таиланд
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть