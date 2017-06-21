Немецкие подростки обстреляли из пистолета катавшегося на велосипеде короля Таиланда

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Эрдинг, 21 июня. Двое немецких подростков обстреляли пластиковыми шариками короля Таиланда Раму Х, когда тот катался на велосипеде по баварской провинции.

Инцидент произошел 10 июня. Мальчики прятались от короля в кустах. Когда он приблизился, они начали стрелять ему в спину пластиковыми шариками. Телохранители короля вызвали наряд полиции. Правоохранители внимательно изучили пули и установили, что стрельба происходила из «мягкой пневматики».

German teens investigated after bicycle-riding king of Thailand shot at with BB guns https://t.co/bm1aMfQ2za — Metro News Canada (@MetroNewsCanada) June 21, 2017

Сейчас это дело расследует прокуратура Ландсхута. По информации издания Bild, одному из мальчиков уже исполнилось 14 лет, а это значит, что он может понести наказание за свою выходку. Его другу 13 лет, и он сможет избежать уголовной ответственности. Однако король решил не заявлять на дебоширов в полицию.