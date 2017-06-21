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Общество
Глава МВД рассказал об итогах повторной экспертизы крови погибшего в Балашихе ребенка
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Глава МВД рассказал об итогах повторной экспертизы крови погибшего в Балашихе ребенка

17:02  21 Июня 2017
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Глава МВД рассказал о результате экспертизы крови погибшего в Балашихе ребенка

Москва, 21 июня. Глава МВД России Владимир Колокольцев прокомментировал повторный результат экспертизы, проведенной по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний ребенок, отметив, что наличие алкоголя в крови ребенка подтверждено. 

Повторная экспертиза, которая была проведена по делу о ДТП в Подмосковье, подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего шестилетнего мальчика. Об этом рассказал глава силового ведомства Владимира Колокольцев. «Насколько я знаю, вторичный результат совпадает с первым, но я не вправе озвучивать данное решение»,  — сказал министр, его слова передает «Россия 24».

Ирина Селезнева
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