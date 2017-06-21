Глава МВД рассказал об итогах повторной экспертизы крови погибшего в Балашихе ребенка

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Москва, 21 июня. Глава МВД России Владимир Колокольцев прокомментировал повторный результат экспертизы, проведенной по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний ребенок, отметив, что наличие алкоголя в крови ребенка подтверждено.

Повторная экспертиза, которая была проведена по делу о ДТП в Подмосковье, подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего шестилетнего мальчика. Об этом рассказал глава силового ведомства Владимира Колокольцев. «Насколько я знаю, вторичный результат совпадает с первым, но я не вправе озвучивать данное решение», — сказал министр, его слова передает «Россия 24».