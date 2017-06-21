Эксперт о жалобах Киева по поводу потерь от строительства Керченского моста: Прогресс уже есть

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Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив приведет к уменьшению числа заходов судов в Бердянск и Мариуполь, а также снижению прибыли торговых операторов и украинской администрации морских портов.

«Угроза» для Украины

Согласно заявлению главы ведомства Юрия Лавренюка, Украина не может допустить строительства Керченского моста, поскольку это якобы серьезно уменьшит судозаходы в морские порты «незалежной». Все это приведет к падению грузооборота портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, а также уменьшению прибыли портовых операторов.

Лавренюк также добавил, что Москва вообще не согласовала с Киевом строительство моста в Крыму. Последнее заявление выглядит особенно абсурдным, учитывая, что полуостров находится под юрисдикцией РФ.

С соблюдением норм

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в комментарии ФАН подчеркнул: мост через Керченский пролив строится в соответствие с российским законодательством и с соблюдением норм МАРПОЛ. Это позволяет проходить под арками моста грузовым танкерам повышенной вместительности. Все грузовые суда, которые обслуживают порты Мариуполь и Бердянск, могут спокойно проходить под Крымским мостом — технологии позволяют.

«В мире используются и более крупные суда, и, скорее всего, тоннажность будет с годами расти, однако азовские порты принимают танкеры ограниченной тоннажности — по длине и ширине они могут ходить под мостом совершенно спокойно. Заявление украинских властей связано в первую очередь с тем, что в Киеве не хотят признавать право Крыма на самоопределение. Но есть и прогресс. Раньше украинская пропаганда делала вид, что Крымского моста вообще не существует. Что стройка — это миф «путинской пропаганды», «нарисованный на компьютере». Теперь они вынуждены признать ту реальность, которая видна даже из космоса — мост будет введен в срок в 2018 году», — пояснил Игорь Рябов.

Когда Украина говорит о снижении грузооборота портов, то, по мнению эксперта, это значит, что опять будет проповедоваться принцип «назло кондуктору отморожу уши». Киев, скорее всего, начнет наказывать санкциями торговые и грузовые компании, которые осмелятся пройти под сводами моста. Но и сейчас танкеры спокойно ходят по Керченскому заливу, контролируемому Россией в районе моста. И это никак не влияет на темпы работы портов в Мариуполе и Бердянске.

Политический аспект

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что справедливые и в целом трезвые оценки экономической и политической обстановки от украинских чиновников услышишь нечасто. А уж после вступления в силу безвизового режима с Европой страну — по крайней мере, в их картине мира — вообще ждет сплошное процветание.

«Более трезвые оценки происходящего и российско-украинских отношений могут быть вызваны встречей Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом. Киеву посоветовали самостоятельно решать многие вопросы в отношениях с Москвой. Дональд Трамп часто говорил, что готов на большую сделку с Россией. И в последнее время мы видим, что американцы наращивают санкционное давление против нас, увеличили свою активность в Сирии, направленную против пророссийской коалиции по борьбе с ИГИЛ* (запрещена в России, — Прим. ФАН). Но в теме Украины, и об этом говорилось уже давно, американцы как раз готовы на послабления в отношениях с Россией», — добавил Евгений Валяев.

Чем быстрее украинское высшее политическое руководство начнет выстраивать отношения с Россией на принципах прагматизма, не используя мнимую «российскую угрозу» для внутриполитического популизма, тем быстрее Украина сможет выйти из экономического кризиса. Налаживание отношений поможет стране восстановить торговый баланс с Россией.

«Как минимум, нейтральные отношения с РФ, позволяющие восстановить экономические отношения, в интересах, прежде всего, Украины, а не России. Но для этого в Киеве должны пойти на еще один непопулярный для них шаг — остановить войну в Донбассе и пойти с руководством ДНР и ЛНР на регулярный двусторонний мирный диалог», — подытожил Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.