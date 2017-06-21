Германия увеличит число полицейских в составе миссии ОБСЕ в Донбассе

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Берлин, 21 июня. Правительство Германии приняло решение увеличить свое участие в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, на Украину будут дополнительно направлены сотрудники полиции и таможни, которые войдут в состав миссии ОБСЕ в Донбассе.

«До десяти полицейских и сотрудников таможни войдут в состав миссии ОБСЕ. Их главной задачей станет наблюдение за ситуацией в Донбассе, — сообщил Зайберт.

Он также добавил, что в настоящее время в составе миссии ОБСЕ в Донбассе насчитывается 28 наблюдателей от Германии, но лишь один из них является полицейским.