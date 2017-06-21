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Москва, 21 июня. События в Сирии могут привести к конфликту между Москвой и Анкарой, считают специалисты по международным отношениям.

Военные эксперты отмечают, что США ведут себя в Сирии все более агрессивно. Пентагон изначально не приветствовал режим Асада и был настроен быстро его сместить с поста президента, действуя по хорошо отработанным схемам. В Вашингтоне не ожидали вмешательства России в сирийский конфликт.

Сейчас силы международной коалиции проверяют Россию постоянными провокациями в адрес правительственных войск Сирии. Это и сбитый истребитель ВВС САР, и уничтоженные американцами беспилотники. Турецкий военный эксперт и специалист по международным отношениям Керам Йылдырым считает, что агрессивная тактика Пентагона может привести к прямым столкновениям между США и РФ. Американцы в этом случае смогут рассчитывать на поддержку блока НАТО, пишет «Свободная пресса». Турции, как стране-участнику НАТО, придется сражаться на стороне Североатлантического Альянса, отметил эксперт. Однако необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить такого развития событий.