Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Турция будет сбивать российские самолеты — эксперт
Triangle Created with Sketch.

Турция будет сбивать российские самолеты — эксперт

17:04  21 Июня 2017
237

Турция будет сбивать российские самолеты — эксперт

Москва, 21 июня. События в Сирии могут привести к конфликту между Москвой и Анкарой, считают специалисты по международным отношениям.

Военные эксперты отмечают, что США ведут себя в Сирии все более агрессивно. Пентагон изначально не приветствовал режим Асада и был настроен быстро его сместить с поста президента, действуя по хорошо отработанным схемам. В Вашингтоне не ожидали вмешательства России в сирийский конфликт.

Сейчас силы международной коалиции проверяют Россию постоянными провокациями в адрес правительственных войск Сирии. Это и сбитый истребитель ВВС САР, и уничтоженные американцами беспилотники. Турецкий военный эксперт и специалист по международным отношениям Керам Йылдырым считает, что агрессивная тактика Пентагона может привести к прямым столкновениям между США и РФ. Американцы в этом случае смогут рассчитывать на поддержку блока НАТО, пишет «Свободная пресса». Турции, как стране-участнику НАТО, придется сражаться на стороне Североатлантического Альянса, отметил эксперт. Однако необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить такого развития событий.

Турция будет сбивать российские самолеты — эксперт

#россия #сша #сирия #турция #керам йылдырым
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть