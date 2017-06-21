Клинцевич об открытом противостоянии с НАТО: Москва не намерена торговать суверенитетом

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Североатлантический альянс повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у границ России, и это демонстрирует нежелание Запада отказаться от антироссийского курса, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу. НАТО действительно может готовиться к открытому противостоянию с РФ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса «Baltops-2017» и «Удар сабли-2017», в которых принимают участие свыше 10 тысяч военнослужащих,​ более ​70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолетов, в том числе американские стратегические бомбардировщики В-52», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

По его мнению, такой подход наглядно показывает, что западные «партнеры» не намерены отказываться от антироссийской риторики. Об этом же свидетельствует и майский саммит альянса, на котором в ряд мировых угроз попали международный терроризм и Российская Федерация.

«Все эти откровенно агрессивные действия четко определяют Москву как какого-то агрессора, и видно, что командование альянса пытается поставить Россию на место, всячески демонстрируя возможное решение вопроса военным путем. Но это контрпродуктивная политика, и заявление министра обороны России не что иное, как предупреждение, что подобная риторика бессмысленна и давление безрезультатно», — комментирует Клинцевич заявление Шойгу.

Министр обороны напоминает, что ситуация у западных границ Российской Федерации имеет тенденцию к ухудшению из-за усилившейся военной активности НАТО в Восточной Европе и странах Балтии. Альянс наращивает присутствие, совершенствует инфраструктуру своих морских портов, военных аэродромов и других стратегических объектов.

«Да, НАТО действительно к чему-то готовится, возможно, к открытому противостоянию с Россией. Но с нами лучше не конфликтовать, а дружить и договариваться — мы говорили об этом, говорим и будем говорить в будущем. Однако торговать своим суверенитетом Москва не намерена, и в данном случае, если есть какие-то разногласия, они спокойно могут быть решены в процессе дипломатических переговоров. Я не знаю такого случая, когда какие-то компромиссные варианты не были бы найдены», — продолжает сенатор.

Тем не менее в ответ на агрессивную внешнюю политику НАТО Москва будет совершенствовать боевой состав войск армии РФ на западном направлении. Сергей Шойгу утверждает, что «помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей».

«Я хочу, чтобы все понимали, что последние действия НАТО (атака сирийского Су-22 ударным самолетом F-16 международной коалиции и атака сирийского беспилотника) — это все элементы давления на Москву. В данном случае хотелось бы еще раз предупредить, что Минобороны РФ все четко дало понять по линиям разграничения, по предупреждениям, по сопровождению целей. Кстати, я не переживаю по поводу возможного начала открытого противостояния России и США в Сирии, у нас было много ситуаций, связанных с Вьетнамом и Кореей. В одной только Корее летчики Советского Союза сбили более тысячи американских самолетов — и ничего, мир не рухнул, третья мировая война не началась. Поэтому Вашингтону придется понять, что Кремль будет вынужден защищать свои границы следуя всем международным мандатам», — отметил Клинцевич.

Собеседник ФАН утверждает, что действия западных коллег России ведут к явному разрушению мировой системы безопасности, повышают взаимное недоверие и вынуждают Москву применять меры реагирования. Напомним, в среду, 21 июня, боевой истребитель F-16 ВВС НАТО пытался сблизиться с бортом министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики, однако его отогнал Су-27 ВКС РФ.

Воздушное судно НАТО пыталось сопроводить самолет Шойгу, когда тот направлялся с рабочим визитом в Калининград. Специальный борт следовал с эскортом из нескольких истребителей Су-27. Во время сближения между F-16 и самолетом министра вклинился Су-27, который, покачав крыльями, показал истребителю-перехватчику альянса свое вооружение. После такого намека летчик НАТО спешно свернул с курса и изменил эшелон.