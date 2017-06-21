Прокуратура требует посадить на 9 месяцев тюменца, грозившегося убить сына

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Тюмень, 21 июня. Ялуторовская межрайонная прокуратура Тюмени намерена обжаловать решение суда, который распорядился вернуть ребенка местному жителю, грозившемуся убить сына.

«Мы будем писать представление на лишение свободы преступника на 9 месяцев. Он тюрьмы не избежит. И с учетом этого преступления мы считаем недопустимым оставлять ребенка с отцом», — пояснил представитель прокуратуры Ura.ru.

Ранее сообщалось о задержании тюменца, который, будучи пьяным, сел за руль машины и совершил ДТП, при этом его четырехлетний сын сидел на переднем сиденье. Позже выяснилось, что мужчина отправлял ушедшей от него сожительнице фотографию их сына с петлей на шее, заявляя о готовности убить мальчика. Сама мать ребенка заявляла, что ее мужчина употреблял наркотики и воровал вещи из дома. Однако в итоге Ялуторовский районный суд постановил освободить мужчину и вернуть ему ребенка, ограничив ему передвижение на 10 месяцев.