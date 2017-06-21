Пьяница с судимостью разгонял ножом очередь в магазине Домодедово, есть раненые

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Москва, 21 июня. Ранее судимый пьяница из Домодедово пырнул ножом мужчину, который отказался уступить ему очередь в магазине.

Инцидент произошел на улице Жуковского. В магазине пьяный мужчина потребовал пропустить его в очереди на кассу, на что получил отказ. После этого он ударил ножом в спину впереди стоящего мужчину.

Как оказалось, нападавший был ранее судим. Он был отпущен после задержания полицией под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии по статье «Хулиганство».

Жизни пострадавшего посетителя ничего не угрожает, передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках ограбили дом в деревне Вялки Раменского района Московской области, связав руки и ноги хозяевам.