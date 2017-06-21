Путин и Темер призвали к политическому урегулированию кризиса в Сирии

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Москва, 21 июня. Россия и Бразилия выступают за политическое урегулирование кризиса в Сирии на базе резолюции Совбеза ООН, говорится в заявлении о внешнеполитическом диалоге.

Сегодня глава государства Владимир Путин провел переговоры с бразильским лидером Мишелом Темером, по итогам которых было подписано заявление о внешнеполитическом диалоге. Обе страны выступают за политическое урегулирование сирийского кризиса на основе сохранения независимости и территориальной целостности САР.

Москва и Бразилия подтвердили свою поддержку межсирийских переговоров на площадке Женевы под эгидой ООН и приветствуют достигнутые в Астане договоренности о зонах деэскалации. В документе также отмечается приверженность сторон решению конфликта между Палестиной и Израилем. Россия и Бразилия понимают, что израильские поселения на палестинских землях являются незаконными и препятствуют достижению мира.