Фальсификат и антибиотики: оглашены результаты проверки меда в России

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Москва, 21 июня. Роскачество проверило продукцию крупнейших производителей меда в России и пришло к выводу, что 42% образцов либо содержали антибиотики, либо являлись фальсификатом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

Роскачество проверило более чем по 100 параметрам безопасности 69 брендов меда из пяти российских субъектов. В результате в большом количестве образцов нашли следы запрещенных антибиотиков.

«Порой в меде обнаруживаются антибиотики, которые вообще не предназначены для лечения пчел», — отметил Протасов.

Что же касается фальсифицированной продукции, то 35% образцов не соответствовали видам, обозначенным на маркировке. Это значило, что была подмена дорогих сортов бюджетными. Кроме того, не менее 13% проверенных образцов оказались не натуральным медом.