Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Киев пожалуется на убытки от Крымского моста в Международную морскую организацию
Triangle Created with Sketch.

Киев пожалуется на убытки от Крымского моста в Международную морскую организацию

17:19  21 Июня 2017
1331

Киев пожалуется на убытки от Крымского моста в Международную морскую организацию

Киев, 21 июня. Строительство моста через Керченский пролив несет серьезную угрозу украинскому бюджету. Киев уже начал подсчитывать убытки и собирается жаловаться в Международную морскую организацию, так как уверен, что Москва нарушает многие соглашения, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву.

Киев пожалуется на убытки от Крымского моста в Международную морскую организацию

Как заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, продолжение строительства моста в Крым приведет к уменьшению количества заходов судов в Мариуполь и Бердянск, следствием этого станет сокращение грузооборота, а это в свою очередь повлечет снижение прибыли, что, по его словам, «недопустимо». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте украинского ведомства. 

#лавренюк
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть