Киев пожалуется на убытки от Крымского моста в Международную морскую организацию

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Киев, 21 июня. Строительство моста через Керченский пролив несет серьезную угрозу украинскому бюджету. Киев уже начал подсчитывать убытки и собирается жаловаться в Международную морскую организацию, так как уверен, что Москва нарушает многие соглашения, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву.

Как заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, продолжение строительства моста в Крым приведет к уменьшению количества заходов судов в Мариуполь и Бердянск, следствием этого станет сокращение грузооборота, а это в свою очередь повлечет снижение прибыли, что, по его словам, «недопустимо». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте украинского ведомства.