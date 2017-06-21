Путин: Россия и Бразилия могут запустить совместные проекты в космосе

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Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Бразилия рассматривают возможность совместных запусков ракетоносителей в космос.

Сейчас в Бразилии действуют четыре иноземные станции российской глобальной системы ГЛОНАСС, напомнил глава государства.

«Изучается возможность для совместных запусков с бразильского космодрома и производство ракетоносителей малого и среднего класса», — заявил Путин, отметив, что у сторон имеются идеи по налаживанию кооперации в сфере дистанционного зондирования земли.

Он также добавил, что работа по поддержке действующих и созданию новых альянсов имеет определенную перспективу.

В ходе обращения к журналистам Путин подчеркнул, что РФ и Бразилия активно сотрудничают в мирном освоении космического пространства. Кроме того, в Бразилии открыт оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора.