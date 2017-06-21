Путин: РФ намерена построить в Бразилии хранилище отработанного ядерного топлива

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Москва, 21 июня. Россия заинтересована в строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива на АЭС «Ангара» в Бразилии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Бразилии Мишелем Темером.

«Перспективные проекты имеются в атомной энергетике. В начале этого года российская компания «Росатом» выиграла тендер на поставку урана для бразильских АЭС», — сказал Путин.

Он также добавил, что «Росатом» готов принять участие в строительстве хранилища отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Ангра» в штате Рио-де-Жанейро.