Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика

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Москва, 21 июня. Проведение повторной экспертизы подтвердило наличие алкоголя в крови мальчика, которого насмерть сбила машина в Балашихе. Об этом сообщил информированный источник.

«Результаты повторной экспертизы подтвердили первоначальные данные эксперта о наличии в крови ребенка алкоголя», — пояснил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, для анализа была взята кровь, оставшаяся на машине, которая сбила ребенка. То, что кровь принадлежит именно жертве ДТП, удалось установить благодаря анализу крови матери мальчика.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихе на автомобиле насмерть сбила шестилетнего мальчика. После этого появилась информация о том, что ребенок был пьян. Некоторые представители общественности высказали сомнения в выводах экспертов, в результате чего была проведена повторная экспертиза.