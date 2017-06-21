Бардем может сыграть главную роль в ленте «Пальмира»

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Москва, 21 июня. Съемочная группа российско-сирийского фильма «Пальмира» рассматривает кандидатуру Хавьера Бардема на главную роль в киноленте.

Договор российской и сирийской сторон о съемках картины был заключен в апреле текущего года, сообщила исполнительный продюсер фильма Екатерина Борисова. Начало съемок запланировано на сентябрь 2017 года, премьера должна состояться в 2019 году.

Фильм расскажет о враче из Дагестана, который отправляется в Сирию на поиски своей семьи. В съемках фильма примут участие также Ливан и Франция, сообщает сайт министерства культуры России.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что в фильме будут отражены события, связанные с разминированием древнего города.