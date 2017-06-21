Спикер закса Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня

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Санкт-Петербург, 21 июня. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что одобряет действия полиции в ходе несанкционированной акции, которая прошла 12 июня на Марсовом поле, и считает, что руководство ведомства достойно благодарности.

«Мы к чему придем, когда каждый человек волен определять, хочу и выведу людей. Вовлекают детей в несанкционированные митинги. Там же провокаторы могут оказаться», — подчеркнул спикер.

Если бы сотрудники правопорядка не действовали столь грамотно, неизвестно, какими погромами могло бы все закончиться, добавил Макаров.