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Общество
Спикер закса Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня
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Спикер закса Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня

16:19  21 Июня 2017
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Спикер закса Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня

Санкт-Петербург, 21 июня. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что одобряет действия полиции в ходе несанкционированной акции, которая прошла 12 июня на Марсовом поле, и считает, что руководство ведомства достойно благодарности.  

«Мы к чему придем, когда каждый человек волен определять, хочу и выведу людей. Вовлекают детей в несанкционированные митинги. Там же провокаторы могут оказаться», — подчеркнул спикер.

Спикер закса Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня

Если бы сотрудники правопорядка не действовали столь грамотно, неизвестно, какими погромами могло бы все закончиться, добавил Макаров. 

#макаров
Алексей Громов
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