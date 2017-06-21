Ушаков: Встреча «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется

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Москва, 21 июня. Встреча лидеров «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков пояснил, что встреча «нормандской четверки» в рамках саммита G20 в Гамбурге не планировалась. Однако в настоящее время готовятся телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки». Переговоры должны состояться до конца июня.

Ушаков также добавил, что на саммите Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентами Франции и Республики Корея, остальные возможные беседы пока не согласованы.