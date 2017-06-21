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Политика
Ушаков: Встреча «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется
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Ушаков: Встреча «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется

16:17  21 Июня 2017
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Ушаков: Встреча «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется

Москва, 21 июня. Встреча лидеров «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков пояснил, что встреча «нормандской четверки» в рамках саммита G20 в Гамбурге не планировалась. Однако в настоящее время готовятся телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки». Переговоры должны состояться до конца июня.

Ушаков также добавил, что на саммите Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентами Франции и Республики Корея, остальные возможные беседы пока не согласованы.

#нормандская четверка #ушаков
Алексей Громов
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