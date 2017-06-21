Васильева стала секретарем ТСЖ, которым руководит Сердюков
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Москва, 21 июня. Экс-глава департамента имущественного обеспечения Минобороны РФ Евгения Васильева устроилась секретарем ТСЖ в доме на Молочном переулке в Москве. В этом же доме №6 находится ее квартира из 13 комнат площадью 192 квадратных метра.
Информацию об избрании Васильевой секретарем ТСЖ подтвердил источник Федерального агентства новостей. Известно, что председателем товарищества является экс-министр обороны Анатолий Сердюков.
Добавим, ранее Следственный комитет России опроверг информацию о завершении расследования основного уголовного дела в отношении Васильевой.
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