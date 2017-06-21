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Общество
Васильева стала секретарем ТСЖ, которым руководит Сердюков
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Васильева стала секретарем ТСЖ, которым руководит Сердюков

16:22  21 Июня 2017
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Васильеву избрали секретарем московского ТСЖ, которым руководит Сердюков

Москва, 21 июня. Экс-глава департамента имущественного обеспечения Минобороны РФ Евгения Васильева устроилась секретарем ТСЖ в доме на Молочном переулке в Москве. В этом же доме №6 находится ее квартира из 13 комнат площадью 192 квадратных метра.

Информацию об избрании Васильевой секретарем ТСЖ подтвердил источник Федерального агентства новостей. Известно, что председателем товарищества является экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Добавим, ранее Следственный комитет России опроверг информацию о завершении расследования основного уголовного дела в отношении Васильевой.

Алексей Громов
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