Васильева стала секретарем ТСЖ, которым руководит Сердюков

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Москва, 21 июня. Экс-глава департамента имущественного обеспечения Минобороны РФ Евгения Васильева устроилась секретарем ТСЖ в доме на Молочном переулке в Москве. В этом же доме №6 находится ее квартира из 13 комнат площадью 192 квадратных метра.

Информацию об избрании Васильевой секретарем ТСЖ подтвердил источник Федерального агентства новостей. Известно, что председателем товарищества является экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Добавим, ранее Следственный комитет России опроверг информацию о завершении расследования основного уголовного дела в отношении Васильевой.