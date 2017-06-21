Путин встретится с лидерами Франции и Южной Кореи на G20

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Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин встретится с главами Франции Эмманюэлем Макроном и Южной Кореи Мун Чжэ Ином на G20 , заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал о встречах Путина в рамках саммита «двадцатки» в июле.

«Пока договариваемся насчет встречи с Макроном, поскольку президенты об этом договорились в Париже», — констатировал помощник президента.

Он также отметил, что обсуждается встреча лидеров России и Южной Кореи.

«Мы тоже сейчас эту встречу прорабатываем», — заметил Ушаков.

О других встречах российского президента на G20 в Кремле пока не могут рассказать.

Ранее Ушаков заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» на полях саммита G20 не планируется.