Темер пригласил Путина посетить Бразилию

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Москва, 21 июня. Президент Бразилии Мишел Темер пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить страну с ответным официальным визитом в удобное время.

Глава РФ принял приглашение бразильского коллеги, говорится в заявлении лидеров двух государств.

Темер поблагодарил Путина за теплый прием во время пребывания бразильской делегации в Москве.

Ранее бразильский лидер рассказал главе российского государства об удачной борьбе с инфляцией в стране. В свою очередь, Путин отметил, что Бразилия является важным партнером для России.