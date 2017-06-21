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Политика
Темер пригласил Путина посетить Бразилию
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Темер пригласил Путина посетить Бразилию

16:05  21 Июня 2017  /обновлено: 16:16  21 Июня 2017
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Темер пригласил путина посетить Бразилию в удобное время

Москва, 21 июня. Президент Бразилии Мишел Темер пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить страну с ответным официальным визитом в удобное время.

Глава РФ принял приглашение бразильского коллеги, говорится в заявлении лидеров двух государств.

Темер поблагодарил Путина за теплый прием во время пребывания бразильской делегации в Москве.

Ранее бразильский лидер рассказал главе российского государства об удачной борьбе с инфляцией в стране. В свою очередь, Путин отметил, что Бразилия является важным партнером для России. 

#путин #россия
Дана Балан
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