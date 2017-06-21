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Общество
Вердикт по делу об убийстве Немцова вынесут 22 июня
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Вердикт по делу об убийстве Немцова вынесут 22 июня

16:36  21 Июня 2017
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Вердикт по делу об убийстве Немцова вынесут 22 июня

Москва, 21 июня. 22 июня присяжные вынесут вердикт фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, сообщили в Московском окружном военном суде.

21 июня фигуранты дела Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и братья Анзор и Шадид Губашевы выступили с последними словами в суде. Через день присяжные должны будут вынести им приговор.

Перед этим судья Московского окружного военного суда напомнит им позиции обвинения и защиты. Присяжным также будут предоставлены исследованные доказательства.

Вердикт по делу об убийстве Немцова вынесут 22 июня

В апреле этого года обвиняемый Губашев заявил, что оппозиционный политик оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман, именно за это он и был убит.

#немцов
Катерина Тимошенская
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