Мутко: Надеюсь, стыдно за сборную РФ в матче с Португалией не будет

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Москва, 21 июня. Вице-премьер России Витай Мутко заявил, что сборная Португалии по футболу демонстрирует совершенно иной уровень игры.

«Надеюсь, следующие матчи (сборной России – ИФ) пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень», — цитирует слова Мутко агентство «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что российская сборная сейчас только двигается в этом направлении очень серьезными шагами. Команда обновленная, ребята активно готовятся.

Мутко выразил надежду на то, что российской сборной все-таки удастся выйти в плей-офф.

По словам вице-премьера, сейчас в сборной два игрока играют на максимально высоком уровне — это Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Мутко добавил, что ребята хотят показать все, что умеют.

«Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет», — резюмировал он.

Напомним, что 21 июня в Москве на стадионе «Спартак» пройдет матч сборных России и Португалии.