ЛНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 170 снарядов и мин
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Луганск, 21 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики 169 снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Калиновка, Обозное, Сокольники и Желобок.
В ходе обстрелов ВСУ применяли запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки по территории ЛНР было выпущено 169 снарядов и мин.
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