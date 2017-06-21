Опасная игра: США повышают ставки ради свержения Асада и расчленения Сирии

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Соединенные Штаты, похоже, сами запутались в своей политике относительно Сирии. При этом, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, — общий вектор сирийской повестки Вашингтона вполне понятен — свержение законного президента Сирии Башара Асада. Как отмечают многие эксперты, только усилия Асада по борьбе с террористами всех мастей остаются препятствием к расчленению Сирии на зоны влияния, к чему так стремится Запад, который рассчитывает таким образом прибрать к рукам богатства сирийских недр.

Хроника обострения

Как известно, в апреле 2017 года США ударили с кораблей ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс, якобы «в отместку» за мифическую химатаку в Идлибе.

На этом Вашингтон не остановился. И уже в мае-июне последовал ряд провокаций на юге Сирии, где войска возглавляемой США коалиции нанесли нескольких авиаударов по позициям союзников президента Сирии Башара Асада под предлогом, что те якобы угрожают боевикам из так называемой вооруженной оппозиции их западным покровителям.

Последний инцидент такого рода — сбитый накануне сирийский беспилотник в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии с Ираком и Иорданией. По версии штаба коалиции, дрон якобы нес боезаряд, который угрожал все тем же прикормленным Соединенными Штатами боевикам, участвующим в операции в Ракке. Отметим, по данным источника, сбитый беспилотник не взорвался.

Ранее все те же силы коалиции сбили в провинции Ракка истребитель Су-22 ВВС Сирии, который якобы что-то собирался бомбить в 55-километровой зоне, которую США и их союзники самостоятельно «очертили» себе на сирийской территории вокруг своей базы в Ат-Танфе, запретив туда соваться «чужим» летательным аппаратам. При этом Дамаск заявил, что Су-22 сирийских ВВС сражался против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*), но Вашингтон это, похоже, не убедило.

О том, что США и коалиция действуют в Сирии вообще незаконно, — без соответствующей резолюции Совбеза ООН и вопреки воле законного правительства этой страны, говорить излишне.

Неудивительно, что после всех этих действий Минобороны России в одностороннем порядке вышло из совместного российско-американского меморандума о недопущении инцидентов в сирийском небе. Также Москва заявила, что, как говорится, «берет на мушку» наших ПВО все самолеты коалиции, которые будут появляться в зоне действия ВКС РФ и ВВС Сирии.

Решительная позиция Москвы, похоже, весьма озадачила вашингтонских стратегов и, без преувеличения, перепугала их союзников. Во всяком случае, уже известно, что член коалиции Австралия просто прекратила полеты в Сирии, а штаб коалиции заявил о стремительной передислокации своих самолетов.

Левая рука не знает, что делает правая

При этом, похоже, в Вашингтоне левая рука не знает, что делает правая. Пока Пентагон планирует новые провокации в Сирии, руководство НАТО заявляет о необходимости возобновления российско-американского меморандума.

О том, что НАТО рассчитывает на возобновление сотрудничества РФ и США по предотвращению инцидентов в Сирии, заявила в ходе брифинга заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер.

«Очень важно делать все, чтобы избежать инцидентов в море или в воздушном пространстве Сирии, — отметила она. — Мы надеемся, что такое сотрудничество будет продолжено». Впрочем, Роуз Готтемюллер напомнила, что НАТО напрямую с конфликтом в Сирии не связана.

Умиротворяющие пожелания от руководства НАТО звучат, как говорится, убедительно. Однако одновременно прозвучало противоположное не только по смыслу, но и по духу заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который высказался в том духе, что Вашингтон рассматривает возможный ответ на «последние действия России в Сирии». По словам Тиллерсона, речь идет все о том же инциденте с истребителем ВВС Сирии, сбитым самолетом коалиции в провинции Ракка.

По версии штаба коалиции, которому, видимо, безоговорочно верит Тиллерсон, сирийский истребитель якобы сбрасывал бомбы вблизи позиций оппозиционного Башару Асаду альянса Сирийских демократических сил (SDF), основу которых составляют курдские отряды. Заявление Дамаска, что Су-22 ВВС Сирии выполнял задание против боевиков ИГ, в Вашингтоне сделали вид, что не расслышали.

С кем Тиллерсон обсуждал «ответ» России, и в чем этот ответ может заключаться, госсекретарь уточнять не стал.

Слово за Москвой

Пока, отмечают эксперты, градус взаимных претензий Москвы и Вашингтона в связи с сирийской ситуацией только нарастает, и к чему приведет это противостояние, не берется предсказать никто. Каких еще действий стоит в ближайшее время ждать от американцев в Сирии, корреспондент Федерального агентства новостей узнал у востоковеда, президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского.

«Я не даю прогнозов, и я не знаю, чего ждать от США дальше», — отметил Сатановский, растолковав, чего именно добивается Вашингтон своими действиями в Сирии, и почему нет надежды, что американцы, как говорится, уймутся.

«Соединенные Штаты разрабатывают в Сирии операцию, которая должна им позволить перейти ко второму или третьему шагу, — отметил Сатановский. — Этот шаг и одновременно их главная задача — свергнуть Башара Асада».

По словам эксперта, все действия США в Сирии подчинены исключительно этой цели.

«Именно поэтому американцы и их союзники выпускают из Ракки террористов всех мастей, в том числе боевиков «Исламского государства»*, чтобы те шли на Пальмиру и Дейр-эз-Зор, — отметил собеседник ФАН. — Именно для этого американцы всеми силами пытаются захватить приграничные области на юге Сирии и создать достаточно протяженную бесполетную зону вдоль сирийско-иорданской границы. Для этого там готовятся и иорданские военнослужащие, и американские военные, и сирийские боевики из так называемой оппозиции. Именно поэтому туда прибыли немцы, которых туда передислоцировали из Турции с базы «Инджирлик»».

Напомним, немецких военных буквально вышвырнули из «Инджирлика» после недружественных заявлений и действий Берлина в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом в достижении своей главной цели — свержении Асада — Вашингтон, похоже, готов не останавливаться ни перед чем, подчеркнул Евгений Сатановский.

«Когда в планах американцев что-то нарушается, они, вне зависимости от последствий, бьют по сирийским или по иранским подразделениям. Каков будет российский ответ, мы не знаем, и я не буду даже угадывать», — отметил президент Института Ближнего Востока, подчеркнув, что у Минобороны РФ есть достаточно ресурсов, чтобы остудить самые горячие вашингтонские головы.

* Организация запрещена на территории РФ.