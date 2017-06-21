Стоун подтвердил подлинность показанного Путиным видео работы ВКС РФ в Сирии

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Американский режиссер Оливер Стоун прокомментировал видео о работе ВКС РФ в Сирии, которое ему продемонстрировал президент России Владимир Путин.

«Блогеры говорят то, блогеры говорят это. <...> Зачем бы он стал фальсифицировать?» — поинтересовался у журналистов постановщик.

Стоун отметил, что ВКС РФ провели колоссальную работу по борьбе с боевиками «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) на территории Сирии, в частности, разрушив «финансовую империю» террористов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видео ударов ВКС РФ по боевикам ИГ* в Сирии не вызывает сомнений, поскольку оно было предоставлено Минобороны России.

* Организация запрещена на территории РФ.