На запасном пути, или Кто подгонит рельсы под европейские амбиции Порошенко

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На днях министерство инфраструктуры Украины изъявило желание рассмотреть вопрос о приведении железнодорожной системы страны в полное соответствие с транспортными стандартами Евросоюза. До конца нынешнего года государственному предприятию «Укрзализныця» (УЗ) предписано провести тестовую проверку украинских железных дорог. Будет изучена возможность изменения ширины колеи с привычных для постсоветского пространства 1520 мм до европейских 1435 мм.

По самым скромным подсчетам, вышеупомянутая проверка будет стоить казне около 150 миллионов долларов. Впрочем, это обстоятельство отнюдь не тревожит президента Украины, заявившего, что для окончательной ассоциации с ЕС Киев «готов поменять даже рельсы». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Фраза Порошенко о рельсах была произнесена 11 июня на границе со Словакией в момент официального введения безвизового режима между Украиной и ЕС. Тогда растрогавшийся президент клятвенно заверил, что «уже завтра граждане обеих стран будут ездить друг к другу, как к себе домой, по хорошим дорогам».

«Не имеет значения — шоссе это или железнодорожные пути, я лично постараюсь решить такие вопросы», — изрек Петр Алексеевич Порошенко.

Тогда же администрация главы государства получила принципиальное согласие министерства транспорта Франции «способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта изменения ширины железнодорожной колеи на Украине». Еще больше масла в огонь подлил Международный валютный фонд (МВФ). Его эмиссары «приветствовали возможные кардинальные изменения» в этой сфере работы «Укрзализныци».

Поначалу от возможной «рельсовой революции» УЗ открестилась. Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун, в свое время приглашенный на руководящую должность в качестве «кризисного менеджера», даже подверг критике своего оппонента — главу министерства инфраструктуры страны Владимира Омеляна.

«У нас нет денег, найдет ли правительство в Киеве средства на тестовые работы?» — вопросил Балчун.

По всей видимости, Омелян дал Балчуну достойный и убедительный ответ. Что именно он сказал, мы не знаем, но УЗ уже проводит предварительные инспекции в приграничных с Россией и ЕС районах. Предполагается, что окончательную оценку проекту замены колеи даст совместная украинско-европейская комиссия.

«Ситуация с железными дорогами на Украине такова, что более 30% колеи можно смело сдать в металлолом, — сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Сама по себе идея смены упомянутой колеи является бессмысленной. На это уйдут даже не миллионы, а миллиарды долларов, которых действительно в стране попросту нет. Западу это также не интересно, так как большая часть украинского импорта отправляется в Европу грузовыми автомобилями».

Озвученное аналитиком мнение разделяет представитель Международного профсоюза железнодорожников (UIC) Кристоф Юго.

«Можно только представить, сколько сил и средств будет затрачено на то, чтобы уложить рельсы под европейские амбиции президента Порошенко, — сказал он в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вне всякого сомнений, даже часть этих денег очень пригодилась бы для обновления подвижного состава УЗ. На сегодняшний день его изношенность превышает 90 процентов».

Как бы там ни было, предложенная президентом Порошенко идея «железнодорожного европейского стандарта» пришлась по душе многим украинским «реформаторам». В ближайшее время Верховная рада займется согласованием необходимых документов и поиском потенциальных инвесторов — как на Украине, так и в ЕС. Общая стоимость проекта официальный Киев, похоже, не интересует.