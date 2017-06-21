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Россия
Вооруженные силы РФ могут вернуться в Тартус и Хмеймим в 2018 году — Клинцевич
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Вооруженные силы РФ могут вернуться в Тартус и Хмеймим в 2018 году — Клинцевич

16:11  21 Июня 2017
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Вооруженные силы РФ могут вернуться в Тартус и Хмеймим в 2018 году — Клинцевич

Москва, 21 июня. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил сроки возможного возвращения ВС РФ в пункты базирования в Сирии.

Сенатор отметил, что Вооруженные силы России готовы уйти из Сирийской арабской республики «хоть завтра», но правительственным войскам САР сейчас не обойтись без российской поддержки. Клинцевич подчеркнул, что Россия в ближайшее время решит задачу повышения обороноспособности Сирии.

Вооруженные силы РФ могут вернуться в Тартус и Хмеймим в 2018 году — Клинцевич

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что одной из наиболее перспективных задач является повышение обороноспособности самой Сирийской арабской армии.

#владимир путин #сирия #хмеймим #франц клинцевич #рф #тартус
Алексей Громов
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