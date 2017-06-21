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Москва, 21 июня. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил сроки возможного возвращения ВС РФ в пункты базирования в Сирии.

Сенатор отметил, что Вооруженные силы России готовы уйти из Сирийской арабской республики «хоть завтра», но правительственным войскам САР сейчас не обойтись без российской поддержки. Клинцевич подчеркнул, что Россия в ближайшее время решит задачу повышения обороноспособности Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что одной из наиболее перспективных задач является повышение обороноспособности самой Сирийской арабской армии.