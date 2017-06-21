Собака загрызла двухлетнего мальчика на Ставрополье

В Избранное

Скопировать

Ставрополь, 21 июня. Сегодня днем в полицию Изобильненского района Ставропольского края поступило сообщение о об обнаружении тела ребенка с многочисленными следами от зубов животного.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, тело малыша обнаружили на территории одного частных домовладений в городе Изобильном. На место прибыли криминалисты, проводится доследственная проверка. По всему телу двухлетнего мальчика видны многочисленные следы зубов животного.

Установлено, что мальчик оказался во дворе своего домовладения один. На улице на него набросилась принадлежавшая семье собака. Когда на улицу выбежали родители, чтобы спасти малыша, было уже поздно. Следователь даст правовую оценку действиям родителей, допустившим смерть ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.