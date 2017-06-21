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Политика
Госдеп США расстроило прекращение консультаций с РФ из-за санкций
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Госдеп США расстроило прекращение консультаций с РФ из-за санкций

21:02  21 Июня 2017
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Госдеп США расстроило прекращение консультаций с РФ из-за санкций

Вашингтон, 21 июня. Американская сторона сожалеет о том, что Россия приняла решение отменить двусторонние консультации. Об этом заявила пресс-секретарь государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт.

По словам дипломата, Вашингтон открыт для возобновления диалога в будущем.

«Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США и РФ», — подчеркнула Нойерт.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков раскритиковал действия США, которые расширили пакет антироссийских санкций.

#сша #рф
Алексей Громов
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