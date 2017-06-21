Иран объявил о начале нового этапа борьбы с ИГ в Сирии
Тегеран, 21 июня. Ракетный удар ВС Ирана по террористической организации «Исламское государство» в Сирии стал новым этапом борьбы с терроризмом, заявил председатель иранского парламента Али Лариджани во время встречи с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.
В Иране прокомментировали ракетный удар по боевикам запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) в Сирии.
«Ракетный удар по базам ИГ* в Сирии содержал в себе послание о том, что Иран вступил в новую фазу борьбы с терроризмом», — констатировал Лариджани.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что удар по ИГ в САР был правильным, своевременным и необходимым шагом.
* Организация запрещена на территории РФ.