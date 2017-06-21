Иран объявил о начале нового этапа борьбы с ИГ в Сирии

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Тегеран, 21 июня. Ракетный удар ВС Ирана по террористической организации «Исламское государство» в Сирии стал новым этапом борьбы с терроризмом, заявил председатель иранского парламента Али Лариджани во время встречи с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

В Иране прокомментировали ракетный удар по боевикам запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

«Ракетный удар по базам ИГ* в Сирии содержал в себе послание о том, что Иран вступил в новую фазу борьбы с терроризмом», — констатировал Лариджани.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что удар по ИГ в САР был правильным, своевременным и необходимым шагом.

* Организация запрещена на территории РФ.