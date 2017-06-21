Памятник Петру I открыли в бельгийском Льеже

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Льеж, 21 июня. В бельгийском городе Льеж прошла торжественная церемония открытия памятника первому российскому императору. Бронзовая статуя установлена на площади святого Петра.

Как передает РИА Новости, в церемонии приняли участие российский посол в Бельгии Александр Токовин, постпред РФ при НАТО Александр Грушко, а также губернатор провинции Льеж Эрве Жамар и великий князь Георгий Романов.

«Пока мы готовили этот проект, я встретил великолепное искреннее и заинтересованное отношение к развитию российско-бельгийских отношений со стороны властей города и провинции Льеж, со стороны общественных организаций и простых людей», — цитирует агентство российского посла.

Ровно 300 лет назад Петр Великий побывал на бельгийской земле. Именно к этому юбилею и приурочена установка памятника.