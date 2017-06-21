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Весь мир
ВКС РФ ежедневно наносят до 120 ударов по боевикам в Сирии
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ВКС РФ ежедневно наносят до 120 ударов по боевикам в Сирии

15:50  21 Июня 2017
2021

ВКС РФ ежедневно наносят до 120 ударов по боевикам в Сирии

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о действиях ВКС РФ в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул в интервью, что российская авиация наносит по позициям террористов от 70 до 120 авиаударов в сутки, в то время как ВВС западной коалиции от 2 до 5. Действия ВКС РФ приводят к ощутимому прогрессу в деле борьбы с боевиками на территории Сирийской арабской республики.

ВКС РФ ежедневно наносят до 120 ударов по боевикам в Сирии

Сравнительный анализ действий военнослужащих РФ и США показывает, что российская авиация выполнила в три раза больше боевых и результативных вылетов, чем авиация коалиции, ВКС РФ нанесли как минимум в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов по джихадистам.

#владимир путин #сирия #вкс рф #оливер стоун
Алексей Громов
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