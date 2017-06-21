Филиппинские военные спасли школьников, захваченных боевиками в заложники

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Манила, 21 июня. Филиппинские военные обратили в бегство боевиков, которые захватили школу на юге страны. Об этом в среду заявил официальный представитель Вооруженных сил страны бригадный генерал Реституто Падилла (Restituto Padilla).

«Враг стремительно отступил, оставив 31 заложника, включая 12 маленьких детей», — отметил он.



Падилла добавил, что территория школы оцеплена, поскольку террористы могли заминировать ее перед отступлением. В настоящее время часть военных преследует бандитов, передает агентства Reuters.