Новости ДНР и ЛНР: Киев начинает войну, ВСУ занизили потери, в ОБСЕ забыли о Счастье

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Новости ДНР и ЛНР, 21 июня. В Донбассе обвинили Киев в желании начать полномасштабные военные действия. ВСУ сильно скостили свои боевые потери. В ОБСЕ намеренно замалчивают преступления Украины. Последние новости с юго-востока — в материале Федерального агентства новостей.

Украина начинает войну

Законопроект о реинтеграции Донбасса, разрабатываемый Киевом, вызвал резкую реакцию в народных республиках. Так, глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин уверен: этим решением украинская сторона пытается приблизить полномасштабные военные действия в регионе. Иначе трудно понять, зачем статус операции в Донбассе меняется с АТО на военный.

«Мы выступаем против любых документов, которые разработаны за спиной контактной группы и без учета мнения республик. Эту мысль мы намерены донести до украинской стороны на заседании контактной группы в Минске», — подчеркнул Пушилин.

Хмурят лоб и в ЛНР. Там тоже понимают: идея законопроекта о реинтеграции Донбасса диаметрально противоположна положениям минских договоренностей. Представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник назвал проект закона «некими мыслями вслух». Которые направлены не на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а на восстановление территориальной целостности Украины. При этом возможности ВСУ и других вооруженных формирований почему-то расширяются.

В минских договоренностях прописано четко: в Донбассе должна быть установлена тишина, а вооружение отведено на безопасное расстояние. И почему-то в тексте соглашений нет ничего об изменении формата АТО на военную операцию. Странно, что Киев до сих пор пытается обойти статьи собственной конституции и применить оружие против своих граждан.

Более того, странный проект о реинтеграции ставит под сомнение и вопрос проведения местных выборов в Донбассе. В тексте закона просто нет упоминания об особом статусе отдельных районов региона. Практическая ценность проекта стремительно приближается к нулю.

Потери и провокации ВСУ

Представители ДНР и Украины практически одновременно представили данные о своих боевых потерях на фронте за первое полугодие. Статистика безжалостна: потери ВСУ превысили человеческий урон ополченцев более чем в два раза.

По сведениям Минобороны Украины, с начала года в зоне операции в Донбассе погибли порядка 120 военных. 117 погибших являются военнослужащими ВСУ. Интересно, что меньше месяца назад министр обороны Украины Степан Полторак оценил потери ВСУ примерно в сотню человек. В то же время потери ДНР с начала года не превысили 50 человек. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.

В Донецке уверены, что Киев сильно занизил свои потери, и в реальности он потерял убитыми около 200-300 человек. При этом около 800-900 человек ранены. В эти цифры охотно верится — особенно если вспомнить число смертей, который случились в рядах ВСУ по причине пьянства и неосторожного обращения с оружием.

Число жертв с украинской стороны может вскорости увеличиться. Особенно если Киев будет и дальше провоцировать народные республики. Так, украинские силовики разместили у линии соприкосновения в районе Горловки танки, гаубицы и минометы.

Разведка донесла, что у населенного пункта Новолуганское ВСУ спрятали четыре 120-мм и четыре 82-мм миномета. В то же время в район шахт «Южная» и «Северная» прибыли шесть гаубиц Д-30 и четыре танка 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В ОБСЕ заврались

В ЛНР поймали сотрудников СММ ОБСЕ на лжи. Точнее, на намеренном замалчивании. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил наблюдателей в том, что они намеренно не указали направление, с которого обстреляли Счастье 15 июня.

Обстрел ВСУ велся с позицией на окраине Старого Айдара. Это дало возможность Киеву потом обвинить в стрельбе ЛНР. Увидеть направление обстрелов можно было и невооруженным глазом — например, по хвостовику от мины, застрявшему в асфальте. Готовы свидетельствовать и местные жители, но в ОБСЕ включили режим «недогадливый». Или «забывчивый».

В результате обстрела пострадали местные жители. Это событие показало, что ВСУ прячут южнее Старого Айдара 82-миллиметровый миномет. И он практически ежедневно ведет провокационные обстрелы позиций ЛНР.