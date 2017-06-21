Бойцы добробатов отнимают дома у жителей Киева и области, используя коктейли Молотова

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Киев, 21 июня. К кабинету министров на улицу Грушевского в среду пришли несколько десятков украинцев, умоляющих полицию и власти остановить атаки криминальных боевиков на их семьи.

Протестующие рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что люди в камуфляже почти ежедневно избивают их, требуя продать за бесценок участки, на которых стоят их дома. Больше того, в некоторые дома регулярно бросают т.н. «коктейли Молотова».

Женщина по имени Анна рассказала, что люди напуганы настолько, что бросают свои дома и бегут в другие области страны, спасая то имущество, что можно увезти – автомашины, мебель, технику. При этом брошенные таким образом участки тут же захватываются бандами людей, называющих себя ветеранами АТО, членами добровольческих батальонов.

«Я жительница города Буча. Мои соседи и мы все боимся. Приходят люди, угрожают, потому что строятся высотки. Я боюсь, но выхожу на митинг, но большая часть боится и не выходит. И ведь нам даже денег уже не предлагают за участок, а просто заходят и грабят. Мы незащищенные, мы ничего не можем сделать. Мы просим защитить нас от этого. Полиция ждет, когда нас убьют или сделают инвалидами? Что нам надо сделать, чтобы власти вмешались?» - возмущенно кричала Анна в камеру ФАН.

Другие участники акции подтверждают - в целом ситуация с вымогательством на Украине стала критической: жертвами рэкетиров становятся уже не только предприниматели, но и простые граждане, располагающие хоть какой-то собственностью. Полиция не вмешивается или квалифицирует атаки бандитов как «мелкое хулиганство».

«Отнимают все, причем по-наглому: просто заходят в хату толпой и начинают бить твоих детей, жену, тебя. Пока сам все не отдашь. И отдают – а куда деваться? У моего соседа сожгли машину, потому что он не продавал участок. Потом избили жену до полусмерти. Потом избили его самого дважды, он в больнице лежит. И вот пока он с женой в больнице, его дом уже заняли! А полиция разводит руками, говорит, спор хозяйствующих субъектов, идите в суд. Какой суд – мы даже имен не знаем этих бандитов, мы знаем, что они в военной форме, что они называют себя ветеранами АТО», - рассказал ФАН один из митингующих, отказавшийся называть свои имя и фамилию.

К митингующим к концу дня вышел секретарь одного из министров, который сообщил, что «власти примут решительные меры» против распоясавшихся боевиков. Но это обещание было встречено свистом – люди не поверили чиновнику и разошлись разочарованные.

Примечательно, что представители крупных украинских СМИ в целом проигнорировали акцию – с камерами на улицу Грушевского пришли несколько блогеров и журналист небольшого телеканала.