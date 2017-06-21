В ДНР значительно возросло число вакансий на рынке труда на фоне роста экономики

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Донецк, 21 июня. С января по май 2017 года в ДНР при содействии центров занятости трудоустроено 21,5 тыс. человек. Об этом заявила директор Республиканского центра занятости министерства труда и социальной политики ДНР Тамара Козенко.

«Такой рост трудоустройства обусловлен развитием экономики Донецкой Народной Республики, что подтверждается увеличением количества вакансий постоянной работы», — рассказала Козенко.

Она также добавила, что с начала 2017 года в центры занятости ДНР открыли более 15 тысяч вакансий, что на две тысячи больше, чем за аналогичный период 2016 года. Кроме того, в 2017 году в ДНР трудоустроено более 200 инвалидов.