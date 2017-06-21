Росавиация опубликовала первый список задержанных чартерных рейсов

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Москва, 21 июня. Росавиация опубликовала список задержанных чартерных рейсов, сообщается в материалах ведомства.

В частности, в список попала чартерная компания Azur air с тремя рейсами, которые были задержаны 20 июня.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня планирует каждый день публиковать на сайте список авиакомпаний, которые задерживают чартерные рейсы.

Пассажиры, таким образом, будут узнавать о репутации компании. Это должно сыграть определенную роль при выборе авиаперевозчика, считает Нерадько.