Росавиация опубликовала первый список задержанных чартерных рейсов
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Москва, 21 июня. Росавиация опубликовала список задержанных чартерных рейсов, сообщается в материалах ведомства.
В частности, в список попала чартерная компания Azur air с тремя рейсами, которые были задержаны 20 июня.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня планирует каждый день публиковать на сайте список авиакомпаний, которые задерживают чартерные рейсы.
Пассажиры, таким образом, будут узнавать о репутации компании. Это должно сыграть определенную роль при выборе авиаперевозчика, считает Нерадько.
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