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Общество
Росавиация опубликовала первый список задержанных чартерных рейсов
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Росавиация опубликовала первый список задержанных чартерных рейсов

17:19  21 Июня 2017
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Росавиация опубликовала первый список задержанных чартерных рейсов

Москва, 21 июня. Росавиация опубликовала список задержанных чартерных рейсов, сообщается в материалах ведомства.

В частности, в список попала чартерная компания Azur air с тремя рейсами, которые были задержаны 20 июня.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня планирует каждый день публиковать на сайте список авиакомпаний, которые задерживают чартерные рейсы.

Пассажиры, таким образом, будут узнавать о репутации компании. Это должно сыграть определенную роль при выборе авиаперевозчика, считает Нерадько.

#росавиация #рейсы
Алексей Громов
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