Бандиты связали и ограбили пожилую пару в Подмосковье

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Москва, 21 июня. Неизвестные в масках ограбили дом в деревне Вялки Раменского района Московской области, связав руки и ноги хозяевам. Об этом сегодня сообщил сотрудник пресс-службы Главного управление министерства внутренних дел России по Подмосковью.

По данным ведомства, в минувшую среду в полицию поступило сообщение от жительницы указанного населенного пункта о том, что поздно ночью пять человек в масках разбили окно ее дома на первом этаже и зашли в помещение. По словам потерпевшей, грабители связали ее и супруга, а затем украли ювелирные изделия и скрылись, сообщает РИАМО.

В настоящее время точная сумма ущерба уточняется.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Накануне неизвестный проник в столичную клинику и украл медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей.