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Происшествия
Бандиты связали и ограбили пожилую пару в Подмосковье
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Бандиты связали и ограбили пожилую пару в Подмосковье

15:57  21 Июня 2017
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Бандиты связали и ограбили пожилую пару в Подмосковье

Москва, 21 июня. Неизвестные в масках ограбили дом в деревне Вялки Раменского района Московской области, связав руки и ноги хозяевам. Об этом сегодня сообщил сотрудник пресс-службы Главного управление министерства внутренних дел России по Подмосковью.

По данным ведомства, в минувшую среду в полицию поступило сообщение от жительницы указанного населенного пункта о том, что поздно ночью пять человек в масках разбили окно ее дома на первом этаже и зашли в помещение. По словам потерпевшей, грабители связали ее и супруга, а затем украли ювелирные изделия и скрылись, сообщает РИАМО

В настоящее время точная сумма ущерба уточняется. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 

Накануне неизвестный проник в столичную клинику и украл медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей. 

#москва #кража #подмосковье #полиция #грабеж
Дана Балан
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