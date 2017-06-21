Мошенники под видом Uber похитили данные банковских карт 50 тысяч человек

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Москва, 21 июня. Эксперты ESET предупреждают о новой фишинговой атаке – у пользователей собирают данные банковских карт под видом онлайн-сервиса такси Uber.

Порядка 50 тысяч человек попались на крючок мошенников, собирающих данные банковских карт под видом сервис такси Uber, сообщает компания ESET. По данным IT-корпорации, кампания началась 17 июня, потенциальные жертвы получают письма от лица сотрудников службы такси, предлагающих получить скидку на следующую поездку.

Ссылка в почтовой рассылке перекидывает клиента на фишинговый сайт, который внешне похож на сайт Uber. При регистрации в акционной программе требуется ввести данные кредитных карт. Только за один день мошенники получили информационный «улов» из Бразилии, Испании, ФРГ и США.