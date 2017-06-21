Сирия сегодня: ВВС коалиции будут бомбить только Ракку, ВКС РФ наносят удары по террористам под Дамаском
Сирия, 21 июня. Возглавляемая США международная коалиция ограничивает удары своей боевой авиации по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (организация запрещена в России — прим. ред.). Армия САР при поддержке ВКС РФ проводит спецоперацию в провинции Дамаск. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.
Коалиция бьет по Ракке
Возглавляемая США международная коалиция намерена ограничить удары своих воздушных сил только по позициями террористической группировки «Исламское государство» в Ракке. Так, накануне армия коалиции нанесла 12 ударов близ самопровозглашенной столицы ИГ*. При этом командование сил Запада не стало сообщать об ударах с воздуха в других районах Сирийской арабской республики. Такая же картина наблюдалась в сводках за минувший понедельник. Пока не понятно, связано ли значительное сужение территории авиаударов с заявлением Москвы по сбитому Су-22 сирийских ВВС.
Напомним, что в минувшее воскресенье американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 ВВС Сирии. По заявлению штаба коалиции, самолет якобы производил бомбометание в непосредственной близости от позиций бойцов «Сил демократической Сирии» к югу от города Табка в 40 километрах от Ракки.
После этого в Минобороны РФ заявили, что любые самолеты и беспилотные устройства в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Кроме того, с 19 июня Москва прекращает координацию действий с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
ВКС РФ бьют по террористам в провинции Дамаск
Правительственные войска Сирии при активной поддержке воздушно-космических сил России проводят спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России — прим. ред.) на востоке Дамаска.
Командование армии Башара Асада заявляет, что войска САР начали операцию после предварительной авиационной подготовки, которую проводили летчики Су-25М ВКС РФ. Укрепления боевиков атакованы в Иове, Замале и Тармахе. Наземные войска в составе 105-й бригады Республиканской гвардии Сирии и подразделений Национальных сил обороны атаковали террористов в Джобаре с двух направлений.
Группировке войск удалось зачистить от джихадистов несколько высотных зданий в квартале Тайба и продавить линию обороны исламистов на 400 метров.
Армия САР несет потери в Даръа
В то время как ВКС РФ помогают армии Сирии в боях с террористами в Иове, Замале и Тармахе, боевики «Джебхат ан-Нусры» нанесли неожиданный удар по подразделениям САР в провинции Даръа.
4-я механизированная дивизия Дамаска начала наступление в юго-западной части провинции и военным даже удалось добиться ряда успехов под прикрытием ВВС Сирии и освободить от боевиков базу ПВО. Однако после того, как военные самолеты ушли на дозаправку и пополнение БК, радикальные исламисты нанесли внезапный удар по армейским частям.
Войска сирийцев были застигнуты врасплох и им пришлось срочно покидать зону боевых действий. Таким образом, террористы вновь овладели базой ПВО, а войска САР потеряли до 10 бойцов погибшими, и еще трое военнослужащих попали в плен. После эвакуации сирийцев на базе осталась боевая техника и оружие, которое отошло к радикалам.
Charlie Hebdo издевается над аль-Багдади
Французский еженедельник Charlie Hebdo выпустил в свежем номере карикатуру, которая посвящена возможной смерти лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Напомним, на минувшей неделе в российском военном ведомстве сообщили, что лидер боевиков мог быть убит в результате точечного удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки.
Отметим, на черно-белом рисунке, который был озаглавлен как «аль-Багдади убит россиянами», изображена груда бездыханных тел рядом с которой стоят два человека, грудь одного из которых опоясывает лента патронов.
Charlie Hebdo — французский сатирический журнал, который публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Редакция, занимая левые и светские позиции, активно занимается высмеиванием политиков, ислама и христианства.
* Организация запрещена на территории РФ.