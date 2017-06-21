Сирия сегодня: ВВС коалиции будут бомбить только Ракку, ВКС РФ наносят удары по террористам под Дамаском

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Сирия, 21 июня. Возглавляемая США международная коалиция ограничивает удары своей боевой авиации по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (организация запрещена в России — прим. ред.). Армия САР при поддержке ВКС РФ проводит спецоперацию в провинции Дамаск. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция бьет по Ракке

Возглавляемая США международная коалиция намерена ограничить удары своих воздушных сил только по позициями террористической группировки «Исламское государство» в Ракке. Так, накануне армия коалиции нанесла 12 ударов близ самопровозглашенной столицы ИГ*. При этом командование сил Запада не стало сообщать об ударах с воздуха в других районах Сирийской арабской республики. Такая же картина наблюдалась в сводках за минувший понедельник. Пока не понятно, связано ли значительное сужение территории авиаударов с заявлением Москвы по сбитому Су-22 сирийских ВВС.

Напомним, что в минувшее воскресенье американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 ВВС Сирии. По заявлению штаба коалиции, самолет якобы производил бомбометание в непосредственной близости от позиций бойцов «Сил демократической Сирии» к югу от города Табка в 40 километрах от Ракки.

После этого в Минобороны РФ заявили, что любые самолеты и беспилотные устройства в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Кроме того, с 19 июня Москва прекращает координацию действий с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

ВКС РФ бьют по террористам в провинции Дамаск

Правительственные войска Сирии при активной поддержке воздушно-космических сил России проводят спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России — прим. ред.) на востоке Дамаска.

Командование армии Башара Асада заявляет, что войска САР начали операцию после предварительной авиационной подготовки, которую проводили летчики Су-25М ВКС РФ. Укрепления боевиков атакованы в Иове, Замале и Тармахе. Наземные войска в составе 105-й бригады Республиканской гвардии Сирии и подразделений Национальных сил обороны атаковали террористов в Джобаре с двух направлений.

Группировке войск удалось зачистить от джихадистов несколько высотных зданий в квартале Тайба и продавить линию обороны исламистов на 400 метров.

Армия САР несет потери в Даръа

В то время как ВКС РФ помогают армии Сирии в боях с террористами в Иове, Замале и Тармахе, боевики «Джебхат ан-Нусры» нанесли неожиданный удар по подразделениям САР в провинции Даръа.

4-я механизированная дивизия Дамаска начала наступление в юго-западной части провинции и военным даже удалось добиться ряда успехов под прикрытием ВВС Сирии и освободить от боевиков базу ПВО. Однако после того, как военные самолеты ушли на дозаправку и пополнение БК, радикальные исламисты нанесли внезапный удар по армейским частям.

Войска сирийцев были застигнуты врасплох и им пришлось срочно покидать зону боевых действий. Таким образом, террористы вновь овладели базой ПВО, а войска САР потеряли до 10 бойцов погибшими, и еще трое военнослужащих попали в плен. После эвакуации сирийцев на базе осталась боевая техника и оружие, которое отошло к радикалам.

Charlie Hebdo издевается над аль-Багдади

Французский еженедельник Charlie Hebdo выпустил в свежем номере карикатуру, которая посвящена возможной смерти лидера террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, на минувшей неделе в российском военном ведомстве сообщили, что лидер боевиков мог быть убит в результате точечного удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки.

Charlie Hebdo высмеял в новой карикатуре смерть лидера ИГИЛ https://t.co/Mu1tCyXkvM pic.twitter.com/EXfWb7zEA0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 21, 2017

Отметим, на черно-белом рисунке, который был озаглавлен как «аль-Багдади убит россиянами», изображена груда бездыханных тел рядом с которой стоят два человека, грудь одного из которых опоясывает лента патронов.

Charlie Hebdo — французский сатирический журнал, который публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Редакция, занимая левые и светские позиции, активно занимается высмеиванием политиков, ислама и христианства.

* Организация запрещена на территории РФ.