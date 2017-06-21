Беби-бум в Московском зоопарке: новорожденного слоненка назвали русским именем. ФАН-ТВ

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Московский зоопарк отмечает грандиозное пополнение. Впервые за 10 лет в его стенах появился на свет азиатский слоненок – детеныш 36-летней Пипиты и 37-летнего Памира, которые поселились здесь в 1985 году. Вместе с сотнями детей и взрослых новорожденного слоненка, совершившего свой первый официальный выход в свет, приветствовала съемочная группа ФАН-ТВ.

90-килограммовый представитель индийской фауны родился прямо в канун Всемирного дня защиты слонов в зоопарках. Сначала он практически не отходил от мамы, а спустя несколько дней научился играть, раскидывая палки. Теперь слоненку месяц, он прибавил в весе 20 килограмм и продолжает питаться молоком матери, хотя уже начинает пробовать на вкус траву.

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, поделилась радостью в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ.

– Московский зоопарк пополнился еще одним настоящим москвичом, я знаю, что у его семейства непростая история, расскажите о ней.

– Да, действительно, у этого семейства непростая история, в 1985 году Вьетнам подарил четырех слонов Кубе, они плыли к этому острову. И когда правительство острова узнало, что эти слоны были привиты ящуром, тогда запретили ввоз этих животных, потому что на острове не было этой инфекции. Им пришлось порядка шести месяцев находиться на корабле, они были достаточно истощены, когда [люди] обратились к Московскому зоопарку с просьбой взять к себе слонов. Московский зоопарк откликнулся, и эти слоны сначала были доставлены по воде до Санкт-Петербурга и потом в Москву железнодорожным транспортом. Тогда было 30 декабря, слоны были достаточно замерзшими, когда их привезли в Московский зоопарк, их пришлось отпаивать чаем, и даже добавили 50 грамм водки для поддержания их здоровья, потому что было очень холодно.

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Сегодня в Московском зоопарке живут четыре азиатских слона. Воспитывать новорожденного Филимона, именно так назвали слоненка, помогает его старшая сестра Киприда. Она родилась в 2009 году. В природе молодые самки помогают взрослым ухаживать за потомством. Так они приобретают опыт для будущего материнства.

Надежда Филиппова, начальник Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, рассказала ФАН-ТВ, что рождение слоненка имеет действительно выдающееся значение:

– Это событие не только для Москвы, но и для Российской Федерации в целом, потому что, если говорить серьезно, всего 11 слонов живут на территории Российской Федерации! А в год экологии вообще происходит удивительная вещь, потому что и слоненок, и гепарды, и бегемотики…

– И рыси!

– И рыси, в Московском зоопарке самый настоящий беби-бум! Зоопарк – это, прежде всего, музейная, научная организация. Вторая ее часть – образовательная, развлекательная, она уже как сопутствующая для разъяснения того, что происходит в живой природе. Поэтому здесь можно похвалить сотрудников Московского зоопарка за то, что они сумели создать такие условия для целого ряда животных, чтобы они чувствовали себя как в дикой природе и размножались.

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