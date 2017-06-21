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Политика
Опубликовано видео, как ВКС РФ отгоняют истребитель НАТО от самолета Шойгу
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Опубликовано видео, как ВКС РФ отгоняют истребитель НАТО от самолета Шойгу

15:32  21 Июня 2017
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Опубликовано видео, как ВКС РФ отгоняют истребитель НАТО от самолета Шойгу

Москва, 21 июня. Появились первые кадры сближения истребителя НАТО F-16 с самолетом, в котором находился министр обороны России Сергей Шойгу.

В ролике видно истребитель НАТО, который сопровождает самолет главы Минобороны РФ, держась по левому борту. Однако продолжалось это не долго. Российский Су-27, составлявший эскорт правительственного самолета, приблизился к F-16 и слегка покачнулся, показав свое вооружение, после чего натовский истребитель удалился.

Напомним, что инцидент произошел в небе над Балтикой. В среду Шойгу посетил Калининград, где прошло заседание коллегии министерства обороны.

 

#шойгу
Геннадий Плющев
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