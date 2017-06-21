«Желтый» уровень угрозы в Москве продлили еще на один день

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Москва, 21 июня. Синоптики продлили «желтый» уровень опасности в Москве до 22 июня из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Отметим, что «желтый» уровень погодной опасности сигнализирует о наличии потенциальной опасности для человека.

Сильный и порывистый ветер ожидается во всем Центральном федеральном округе. Спокойная погода ожидает жителей Тульской, Калужской, Владимирской, Брянской, Орловской областей. В Рязанской, Костромской, Тверской областях к ветру прибавится еще и гроза, передает «Вечерняя Москва».