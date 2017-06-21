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Украина
Аваков учуял «запах русского мира» и начал массовые аресты в Мелитополе
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Аваков учуял «запах русского мира» и начал массовые аресты в Мелитополе

20:05  21 Июня 2017
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Аваков учуял «запах русского мира» и начал массовые аресты в Мелитополе

Киев, 21 июня. В Мелитополе проводятся массовые задержания людей, так как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков учуял в городе «русский мир». Об этом заявил сам глава МВД страны на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, в Мелитополе уже задержаны 25 человек, которых заподозрили в поддержке «русского мира». Глава МВД считает, что эти люди  якобы виновны во всех беспорядках, которые проходят в городе с марта этого года.

«Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности… — пишет Аваков в соцсети. — Но криминальная составляющая  — только вершина айсберга. На самом деле  — там пахнет русским миром!»

Аваков учуял «запах русского мира» и начал массовые аресты в Мелитополе

«В общем  — еще не вечер, — цитирует его «Свободная пресса». — Операция продолжается».

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зоран Шкиряк ранее пообещал «зачистить» и «освободить» Донбасс.

 

#аваков
Катерина Тимошенская
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