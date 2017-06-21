Суд арестовал на два месяца бывшего директора «Гоголь-центра»

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Москва, 21 июня. Пресненский суд российской столицы арестовал на 60 дней экс-руководителя театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского по делу о хищении государственных денежных средств. Решение в среду огласила судья Татьяна Васюченко.

Суд принял решение удовлетворить прошение следственных органов и избрать в отношении обвиняемого Малобродского меру пресечения в виде содержания в тюрьме сроком на 60 дней.

Накануне стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которого подозревают в причастности по делу о присвоении государственных средств в размере 200 млн рублей.