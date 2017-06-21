Дезинформация на высшем уровне: зачем МИД Франции обвиняет Сирию в применении химоружия

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На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сирийское правительство так и не уничтожило свой арсенал химического оружия. Вместе с химическим оружием, считает глава МИД Франции, в Сирии распространяется хаос. Потенциально, этот хаос может стать угрозой для всего мирового сообщества.

Политолог Алексей Мухин, впрочем, уверен, что, обвиняя сирийское правительство в нарушении международного права, Ле Дриан, прежде всего, пытается снять ответственность за кризис на Ближнем Востоке со своей собственной страны.

Бей по Сирии, меть в Россию

Нетрудно увидеть, что обвинения Жан-Ива Ле Дриана имеют двойное дно. Так, на поверхности глава МИД Франции говорит о применении химического оружия правительством Сирии. Здесь он ссылается на апрельскую провокацию в Идлибе и последующие бездоказательные обвинения, выдвинутые в адрес официального Дамаска и ВВС Сирии.

Тем не менее в реальности Ле Дриан говорит не об одном только Асаде. Все же за отсутствие у Дамаска химического оружия в 2014 году поручились сразу несколько международных организаций и крупных государств. И то, что Ле Дриан озвучил свои обвинения, стоя плечом к плечу с главой МИД РФ, можно назвать или верхом цинизма, или верхом глупости.

«Складывается впечатление, что Ле Дриан больше верит дезинформации, распространяемой СМИ, а не гарантиям стран, курировавших уничтожение химического оружия в Сирии. А ведь этими гарантами были не кто-нибудь, а Россия и США. Можно лишь выразить сожаления, что французский коллега Сергея Лаврова так подставляется. Все же он ставит под сомнения не только компетентность наблюдающих органов ООН, но также компетентность своих российских и американских партнеров», — заявил глава Центра политической информации в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Франция не признает ошибок

Ле Дриан лишь недавно стал главой МИД Франции, а уже показал, что информация, почерпнутая из фейковых новостей, кажется ему более достоверной, чем отчеты всех международных организаций. Впрочем, во всем том же был повинен и его предшественник — Жан-Марк Эйро. Всю первую половину 2017 года Франция при каждом удобном случае пыталась обвинить сирийские власти в использовании химического оружия. Как видно, со сменой президента и кабинета министров ничего не изменилось.

Ответить на вопрос, почему французские власти так старательно закрывают глаза на объективные факты, достаточно просто. Франция несет прямую ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии и Сирии.

«Тем не менее, столкнувшись с массовым наплывом беженцев, в том числе сирийских и ливийских беженцев, Париж боится признать свою вину в ближневосточном кризисе. Ошибки Франсуа Олланда привели к гуманитарной катастрофе в Сирии и Ливии. Тем не менее корпоративная солидарность не позволяют Ле Дриану и Макрону это признать. Потому Ле Дриан и обвиняет в распространении хаоса на сирийской земле кого угодно, только не свою собственную страну. Химическое оружие здесь — лишь удобный повод», — суммирует свою позицию Алексей Мухин.

Французская политическая система вообще не склонна к самокритике, а потому можно предположить, что Ле Дриан и МИД Франции будут развивать тему химического оружия в Сирии и дальше.

Химическое оружие в Сирии

Сирийская оппозиция 4 апреля обвинила официальный Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлиб. Вскоре обвинения «белых касок» подхватили ведущие западные СМИ. К ногам президента Сирии была сложена ответственность за 80 смертей и около 200 раненых. Все попытки сирийских властей напомнить, что они уничтожили все свои арсеналы химоружия еще в 2014 году, не увенчались успехом. В ночь на 7 апреля ВМФ США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». По данным Пентагона, всего тогда было выпущено 59 ракет.

Франция во всей этой истории взяла на себя роль главного обвинителя Сирии на международной арене. Французский президент и министры на разные голоса заявляли в том, что, да, не приходится сомневаться в том, что Башар Асад применяет против собственного народа химическое оружие. В подтверждение своих слов они приводили несомненные данные разведки. Впрочем, общественности эти «данные» никто из французских госчиновников предоставить так и не потрудился.