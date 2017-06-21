Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

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Бухарест, 21 июня. Парламент Румынии большинством голосов принял вотум недоверия премьер-министру Сорину Гриндяну и его кабинету министров. Против Гриндяну проголосовали члены Социал-демократической партии, которая и выдвинула его на пост премьера Румынии всего полгода назад.

За вотум недоверия правительству проголосовал 241 депутат в парламенте, в то время как против выступило всего семь депутатов. В Социал-демократической партии обвиняют Гриндяну в срыве сроков исполнения правительственной программы. На прошлой неделе премьер-министра исключили из СДП и призвали уйти в отставку, однако Гриндяну заявил, что не намерен уходить со своего поста, пока президент Румынии Клаус Йоханнис не назначит нового премьера.