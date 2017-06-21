МЧС РФ доставит в Донбасс очередной гуманитарный груз 27 июля

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Москва, 21 июня. МЧС России направит очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса 27 июля. Об этом заявил заместитель главы МЧС Олег Баженов, выступая в Совете Федерации на заседании комитета общественной поддержки юго-востока Украины.

«На 27 июля запланирована доставка очередного гуманитарного груза», — сказал он.

По его словам, конвой доставит в Донбасс медикаменты, средства санитарной эпидемиологической обработки, а также учебную литературу и продуктовые детские наборы.

Стоит отметить, что с августа 2014 года МЧС России доставило в Донбасс более 69 тысяч тонн гуманитарной помощи.