Путин обсудит с правительством проблемы дольщиков

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Москва, 21 июня. Российский президент Владимир Путин 22 июня обсудит с правительством меры по защите прав дольщиков и проведет встречу с представителями РАН, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой очередного совещания главы государства Владимира Путина с представителями правительства, намеченного на 22 июня, станет «разработка мер по защите прав граждан — участников долевого строительства и вопрос определения правового статуса самозанятых граждан», сообщили в пресс-службе Кремля. Также на совещании будет рассмотрена актуальная повестка дня.

Позднее Владимир Путин встретится с академиками РАН и главами ведущих вузов страны, а также с представителями Минобрнауки РФ. В этот же день запланировано торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о защитниках, отдавших жизнь за Отечество. Напомним, что 22 июня является датой начала Великой Отечественной войны и Днем памяти погибших солдат.

